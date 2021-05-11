Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısı yüzde 65 azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Koca, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada İstanbul'da son vaka ve hasta sayılarıyla ilgili rakamları açıkladı.

Fahrettin Koca, "Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları %65 azaldı. Hastaneye yatışlarda %50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor." ifadelerini kullandı.



— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 11, 2021