Bakan Koca: İstanbul'daki vaka sayısı Türkiye genelinin %40’ına ulaştı

22 Ekim 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının İstanbul'daki seyrine ilişkin toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, İl Sağlık Müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'daki vaka sayısı Türkiye'nin yüzde 40'ı ulaştı"

Sağlık Bakanı Koca, ikinci paylaşımında ise "İstanbul'daki vaka sayısı Türkiye genelinin %40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz" dedi.

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