Bakan Koca: Kapanmayla vaka sayılarında hızlı düşüş sağlayacağımıza inanıyorum

Antalya Valiliği'nde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki haftadır uygulanan tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hızını sağlayamaması sebebiyle 17 günlük kapanma dönemiyle vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz." dedi.

Koca, "Salgınla mücadelede bildiğiniz gibi filyasyonun önemi büyük. Bu sistemi dünyada etkin şekilde uygulayabilen nadir ülkelerden biriyiz. Filyasyon ekiplerimiz hem temaslıları belirleyip izole etmek hem vatandaşlarımıza ilaçlarını ulaştırmak için canla başla mücadele ediyor." açıklamasında bulundu.