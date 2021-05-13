Bakan Koca: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı dolasıyla yayınladığı mesajında, "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz." ifadesini kullandı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının gölgesinde geçen Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Koca, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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