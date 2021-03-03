Bakan Koca: Kontrollü normalleşme dönemi fiilen başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz. Risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak." dedi.

Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Bakan Koca, "Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı. Bunun konforunu yaşarken tedbiri elden bırakmayalım" açıklamasında bulundu.

Koca, "Yüksek vaka sayılarımız hala hayatımızı olağan akışına kavuşturma umudumuzun önünde bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları:

Aşılama programının hastane yükümüzün sabit seyri, hastalığın şiddetinin azalması hususunda hissedilir etkisi olduğunu memnuniyetle izliyoruz.

Mutant virüslerin gittikçe daha yaygın görülmesi ve bulaştırıcılığının artması ihtimal dahilinde. Tedbirler mutasyon için de geçerli ve etkili.