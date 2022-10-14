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Bakan Koca: Madende 2 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasra'daki maden kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 yaralının olduğunu bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var. Patlamanın yaşandığı yere, il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ile toplam 149 personel görevlendirilmiştir. Acı haberleri azaltmak, tüm Türkiye'ye iyi haberler vermek için elimizden geleni yapacağız. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bartın'da maden ocağında patlamaBartın'da maden ocağında patlamaGündem

 

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