Bakan Koca Marmara'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Marmara Bölgesi'ndeki fırtına ile ilgili, "Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir." açıklaması yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde yaşanan fırtınada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Lodos fırtınası kaynaklı afet olaylarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını belirten Koca, "Afet yerlerinde 28 adet 112 ambulansı, 3 UMKE timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.