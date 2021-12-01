  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Bakan Koca Marmara'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı
Takip Et

Bakan Koca Marmara'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Marmara Bölgesi'ndeki fırtına ile ilgili, "Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde yaşanan fırtınada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Lodos fırtınası kaynaklı afet olaylarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını belirten Koca, "Afet yerlerinde 28 adet 112 ambulansı, 3 UMKE timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

 

 