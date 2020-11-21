  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Bakan Koca: Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın
Takip Et

Bakan Koca: Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın

Bakan Koca, ağır hasta sayısının 4 ayda 8 kat arttığına dikkat çekerek, "Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ağır hasta sayısının 4 ayda 8 kat arttığını belirtti.

Koca, bir günde yeni hasta sayısının ise 5 bini bulduğunu ifade ederek, "Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000’in üzerinde. Dünkü can kaybımız, 141. Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın." ifadelerini kullandı.

 

 