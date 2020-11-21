Bakan Koca: Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ağır hasta sayısının 4 ayda 8 kat arttığını belirtti.

Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000’in üzerinde. Dünkü can kaybımız, 141. Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. EN İYİ TEDBİR EVİMİZDİR. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 21, 2020

Koca, bir günde yeni hasta sayısının ise 5 bini bulduğunu ifade ederek, "Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000’in üzerinde. Dünkü can kaybımız, 141. Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın." ifadelerini kullandı.