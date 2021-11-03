Bakan Koca: mRNA aşısı olanlara hatırlatma dozu başlıyor

Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda alınan kararları yazılı bir açıklama ile duyurdu. Kamuoyunun en çok merak ettiği, "İki doz BioNTech aşısı olanlara hatırlatma dozu uygulanacak mı?" sorusu toplantıdan sonra yanıt buldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz mRNA aşısı olanlarda risk gruplarına göre yarından itibaren hatırlatma dozuna başlanacağını açıkladı.

Bilim Kurulu'nda alınan kararlar ise şöyle;

1. mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi.

Bu gruplar;

* 60 yaş üzerindeki vatandaşlar

* 18-60 yaş arasında olupkronik hastalıkları olanlar

* Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.

2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.

3. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.

4. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59'dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70'in üzerine çıkarılması gerekmektedir.

5. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli.