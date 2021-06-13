Bakan Koca: Normal hayata bir adım daha yaklaştık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 aşı randevularına ilişkin bilgi verdi. Koca, “Aşı yaptırmak üzere randevu alanların %99,485’i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık.” dedi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 aşı randevularına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinde açıklama yaptı.
Bakan Koca, yaptığı açıklamada, “12 Haziran Cumartesi toplam 449.684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların %99,485’i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun.” ifadelerine yer verdi.
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