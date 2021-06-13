  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Bakan Koca: Normal hayata bir adım daha yaklaştık
Takip Et

Bakan Koca: Normal hayata bir adım daha yaklaştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 aşı randevularına ilişkin bilgi verdi. Koca, “Aşı yaptırmak üzere randevu alanların %99,485’i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık.” dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 aşı randevularına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinde açıklama yaptı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, “12 Haziran Cumartesi toplam 449.684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların %99,485’i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun.” ifadelerine yer verdi.

Etiketler
COVID GÜNLÜĞÜ