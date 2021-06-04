Bakan Koca: Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 aşısı konusunda, "Bugün itibarıyla 30 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu." açıklaması yaptı.

Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin. pic.twitter.com/h7AO82CTPi — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 4, 2021

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.