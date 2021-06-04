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Bakan Koca: Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulandı

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldığını belirterek, "Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 aşısı konusunda, "Bugün itibarıyla 30 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu." açıklaması yaptı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

 

 

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