Bakan Koca: Nurdağı ve İslahiye'de şebeke suyu içilmemeli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep ve Osmaniye'deki incelemeleri sonrasında iki ildeki hastane doluluk oranlarına ve şebeke suyuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün Osmaniye, Nurdağı ve İslahiye’de çalışmaları yerinde inceledik. 6 Şubat ve sonrasında birbirini izleyen depremler sebebiyle İslahiye’de 1347, Nurdağı’nda 2 bin 170 vatandaşımız hayatını kaybetti. Gaziantep genelinde can kayıplarımız 3 bin 897’ye ulaştı. Osmaniye’de 993 hayat kaybettik. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbimiz yakınlarına sabır, metanet versin. Yaralılarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Bizler, savaşta, afetler karşısında, gücünü birleştirmiş, şartlara teslim olmamış bir büyük milletiz. Biliyor ve inanıyoruz: Bugünlerin üstesinden geleceğiz. Deprem 11 ilimizde 13,5 milyon insanımızı o şiddetiyle bir anda etkiledi, fakat aynı anda 70 ilimizde bütün insanlık duygularını da harekete geçirdi. Deprem toprakta yarılmalar meydana getirdi ama diğer 70 ilimizi alıp, 11 afet şehrine adeta komşu yaptı. Devletimizin tüm kurumları büyük devlet ne demektir, bunun tarihi cevabını vermek için yarıştı. Bu böyle devam edecek. Müsterih olalım. Her yeni günün akşamında acımız daha çok teselli bulmuş, darlığın yerini varlık almış olacak. Depreme bağlı sebeplerle tedavi altına alınan Gaziantepli hastalarımızdan 25 bin 276'sı taburcu olmuştur. 736 su örneği alınmış , 512'si su örneği sağlık açısından uygun bulunmuş, 103 su örneği sağlık açısından uygun bulunmamıştır. Nurdağı ve İslahiye'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmamalıdır.''