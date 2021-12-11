Bakan Koca: Omicron varyantı Türkiye'de 6 kişide tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'de Omicron varyantına yakalanan 6 kişi tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Koca "Omicron varyantı evet bizde var. Merak etmeyin. Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi, 1'i İstanbul'da 5'i İzmir'de olmak üzere. Vatandaşımız tedirgin olmasın, ön bilgilerle bulaşıcılığın düşük olduğunu düşünüyoruz." dedi.

6 hastanın da hastane ihtiyacı olmadığını, evde durumlarının takip edildiğini belirten Koca, "Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar." açıklamasında bulundu.