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Bakan Koca: Pakdemirli ve Kurtulmuş COVID-19'u hafif geçiriyor

COVID-19 testleri pozitif çıkan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un hastalığı hafif geçirdiklerini bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Bakan arkadaşım değerli Bekir Pakdemirli'nin COVID-19 testi pozitif çıktı. Salgının Omicron döneminde virüse yakalananların büyük kısmı gibi hastalığı evinde ve rahat geçiriyor. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Aşıyla ilgili uyarısına ısrarla katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un da COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirten Koca, "Hastalığı, vakaların çoğu gibi hafif geçiriyor. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, içinde bulunduğumuz dönemde aşının hayatı kolaylaştırdığını hatırlatmak istiyorum." paylaşımını yaptı.

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