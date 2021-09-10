Bakan Koca: PCR tarama testleri sınırlı sayıda okulda yapılacak

Okullarda PCR testi nasıl yapılacak? Bakan Koca'nın dünkü konuşmasının sonunda açıkladığı 'Okullarda PCR tarama testleri yapılacak' ifadesi merak konusu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birçok velinin dikkatini çeken PCR tarama testleri ile ilgili detayları açıkladı.



Sınırla sayıda okulda yapılacak testler için velilerden onay alınacağını belirten Koca, tarama testlerinin vaka yaygınlığını anlamak için yapılacağını söyledi.

Bakan Koca şunları kaydetti:

"OKULLARDA PCR TESTİ? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak."