Bakan Koca: PCR testi bundan sonra sadece semptom gösterenlere yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu'nun salgının seyri, aşı programı, TURKOVAC sonuçları, test politikaları, karantina ve izolasyon kuralları gündemiyle toplandığını belirtti.

Bakan Koca, Omicron varyantının Türkiye'de baskın varyant haline geldiğini ve vaka sayılarının yaklaşık 4 kat arttığını söyledi. Hastanelerde yaklaşık yüzde 10 artış olduğunu belirten Koca, 'Omicron, salgının tehlikesini azaltacağa benziyor' dedi.

PCR testi bundan böyle semptom gösterenlere yapılacaktır

Bakan Koca karantina ve izolasyon kunusunda yeni alınan kararları ve PCR testlerinde yapılan değişikliği de şöyle sıraladı:

"Aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir.



İzolasyon kunusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmadan izolasyondan çıkabilirler.



Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır.



Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır."