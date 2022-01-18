Bakan Koca: Planlı COVID-19 taramaları başlıyor

Bilim Kurulu Toplantısından sonra yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların yarısının İstanbul kaynaklı olduğunu belirtti. Koca, planlı taramalara başlanacağını açıkladı.



Bakan Koca şunları kaydetti:

"Günlük vaka sayılarının halen yarısı İstanbul kaynaklıdır. Ülkemizde son bir haftada görülen vakaların yüzde 13’ü 12-19 yaş aralığında, yüzde 34’ü 20-34 yaş aralığında, yüzde 29’u 35-49 yaş aralığında, yüzde 16’sı 50-64 yaş aralığında ve yüzde 8’i 65 yaş üzerindedir. Aktif vakaların yüzde 1.45’i hastaneye yatmış, binde 3’ü yoğun bakıma girmiş ve onbinde 1’i entübe edilmiştir.

Aşı olmuş vatandaşlarımızın karantinaya alınmaması kararının uygulanmasına devam edilecektir.

Omicron varyantının hastaneye yatışlara etkisinin önceki varyantlar ile kıyaslandığında önemli ölçüde daha az gerçekleştiği güncel verilerle de teyit edilmiştir. Ancak vaka sayılarının artışının çok yüksek olması durumunda oran düşük olsa da sınırsız olmayan sağlık kapasitesini zorlayabilecektir.

Alınan tedbirlerin ve kaldırılan kısıtlamaların etkisinin ölçülmesine yönelik pilot çalışmalar ile planlı taramalar yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre hastalığın bulaşma alanlarında yaşanan riskler varsa özel tedbirler alınmasına karar verilmiştir."