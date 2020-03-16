Bakan Koca: Pozitif çıkan yeni vakalar var

16 Mart 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, koronavirüsle alakalı laboratuvar sayısını 16'ya çıkaracaklarını, hızlı sonuç veren kiti bütün illere vereceklerini bildirdi.

Koca, yarın 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşların yasaklanacağını aktardı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bugün yaşadığımız örnek dikkat çekiciydi. Sabah sahte belge yayınlandı. Kamuoyununa gizli diye sunuldu. Amaç güven kaybı yaratmaktı.

Türkiye'deki tablo, diğer ülkelerdeki tabloyla özdeş değildir. Biz genel tabloya kıyasla şanslı durumdayız. Tedbirlere uyarsak kontrolü elimizde tutarız.

Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut.

Bugünler böyle sürüp gitmeyecek, çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı. Bu, olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü solunum sıkıntısı olan hastalarımız var.

Yeni gelişlerle risklere yeni riskler eklemeyelim. Dönenlerin 14 gün karantina altında tutulacağı hatırlatalım. Unutmayalım bugünler böyle sürüp gitmeyecek.

Bugün ve yarın yasak koyduğumuz ülkelerden gelecek öğrenciler var. Biz hastanelerimizde normalde hasta olan kişileri zaten hastaneye alıyoruz. Bulgusu olmayan kişiye de izole etmek istiyoruz. Bu dönemde yurtlarımızda boş olduğu için sakınca olmadığını düşündük''