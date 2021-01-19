Bakan Koca, Rus Büyükelçi ile "Sputnik V" aşısını görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Rusya'nın geliştirdiği COVID-19 aşısı "Sputnik V" başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerini değerlendirdiklerini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u bakanlıkta misafir ettiklerini belirterek, "Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Koca, ikili iş birliği konusunda gösterdikleri hassasiyet için Büyükelçi Yerhov'a teşekkür etti.