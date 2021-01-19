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Bakan Koca, Rus Büyükelçi ile "Sputnik V" aşısını görüştü

Sağlık Bakanı Koca, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüştü. Görüşmede, "Sputnik V" aşısı ve sağlık alanındaki iş birlikleri değerlendirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Rusya'nın geliştirdiği COVID-19 aşısı "Sputnik V" başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerini değerlendirdiklerini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u bakanlıkta misafir ettiklerini belirterek, "Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Koca, ikili iş birliği konusunda gösterdikleri hassasiyet için Büyükelçi Yerhov'a teşekkür etti.