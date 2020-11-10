Bakan Koca, Rus mevkidaşı ile aşı çalışmalarını görüştü
Sağlık Bakanı Koca, Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Murashko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede COVID-19 aşı çalışmaları başta olmak üzere birçok konu ele alındı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.
Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptık. Kovid-19 aşı çalışmaları başta olmak üzere sağlık alanında iş birliği içinde olduğumuz konular ve yer aldığımız uluslararası faaliyetler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA