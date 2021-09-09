Bakan Koca: Rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım
Bakan Koca, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’de, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım." açıklaması yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını duyurdu.
Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2021
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’de, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere."