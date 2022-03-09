Bakan Koca: Sağlık çalışanları düzenlemesinde sona gelindi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili dünkü açıklaması konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Koca açıklamasında şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini ifade ettiler. Bir taraftan da Adalet Bakanımız, Maliye Bakanımızla birlikte bizleri bu konularla ilgili görevlendirdiler. Çalışmalarda önemli mesafe kat edildi. Son noktaya gelindi. Cumhurbaşkanımıza arz ediyor olacağız. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir. 14 Mart günü tıp bayramınını nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim."

Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen Kadın Muhtarlarla Buluşma programında yaptığı konuşmada, son zamanlarda "Hastanelerde şöyle oluyor, böyle oluyor vesaire." şeklinde söylentiler çıktığını belirterek, şunları söylemişti: "Efendim işte doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Değerli kardeşlerim, samimi konuşuyorum, dost acı söyler ama gerçeği söyler. Bu hastaneleri inşa eden biziz. Bu doktorları okutan, yetiştiren bu devlet değil mi? Soruyorum, bu devlet değil mi? Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi. Maliyeti en yüksek olan da hangi birimdir? Sağlıktır. Ama şimdi 'efendim işte az para veriyormuş.' Sordum, en az alan ne alıyordur? 8 bin-9 bin. En yüksek alan ne alıyordur? İşte 25 bin civarında alıyordur. Buna rağmen özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış. Bakın açık konuşuyorum. Açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, bunlarla beraber bu yola devam ederiz."

Bu konuda daha da ileri gittiğini belirten Erdoğan, "Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle buraya davet eder ve onları da ülkemizde istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz, merak etmeyin. Ve şu anda asistan doktorlarımızla biz bu yola devam ederiz. Çünkü buralar boş kalmayacak. Ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Doktorluk gibi aziz bir mesleği sadece paraya bina etmek, paraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir." ifadelerini kullandı.