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Bakan Koca: Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olunmadan Kovid-19 salgınının önlenemeyeceğinin altını çizerek, vatandaşlara aşı olmaları çağrısı yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'la mücadele kurallarına uyulmadığı ve aşı olunmadığında salgını durdurmanın uzun sürebileceği uyarısında bulundu.

Bakan Koca, "Ödediğimiz bedelleri, yaşadığımız kısıtları, maddi ve manevi kayıpları düşünün. Ne çok insanı kaybettiğimizi hatırlayın. Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun." ifadesini kullandı.

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koronavirüs