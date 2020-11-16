Bakan Koca: Somut tedbirlerin hayata geçirilmesi tavsiye edildi

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yaptı. Koca'nın yazılı açıklamasında, "Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" ifadelerine yer verildi.

Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar:

Son aylarda tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz.

İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor.

Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.

Bilim Kurulu'nda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk.

Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var.