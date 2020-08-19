Bakan Koca: Son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık

19 Ağustos 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 87 bin 223 test yapıldı, 1303 kişide COVID-19 tespit edildi. Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1002 kişi iyileşti.

Koca, HES mobil uygulamasına "riskli alan" özelliği kazandırdıklarını, Kırıkkale'de denenen bu özelliğin tüm yurtta hizmete gireceğini bildirdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Vaka sayıları bir süredir yükselişte, son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık.

Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan varsa ya salgının ne anlama geldiğini bilmiyor ya da bildiği kadarını da siyaseten unutmayı tercih ediyor.

İlaç tedariğinde herhangi bir sıkıntımız yoktur. Antiviral ilacın yerli üretimine 4 firma tarafından başlanmıştır.

Evde tedavide yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz, 'Teletıp' denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak.

COVID-19 ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk oranı yüzde 51,3, yoğun bakım yatağı doluluk yüzde 64,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,7.

Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız son 45 gün içinde yüzde 98,9'dur.

Mobil uygulamadaki riskli olan alan özelliği, gittiğiniz toplu mekanlarda karekod uygulamasıyla size bilgi verecek.

Vaka sayımız, 1300'ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla.

Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. 21 Eylül'de okulların açılması yaklaşımı içindeyiz.

65 yaş ile ilgili bir kısıtlama Türkiye genelinde yok. Bu karar illere bırakıldı.

Aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibariyle COVID-19 hastası takibi esas alınarak bir ek ödeme yapılacak.

COVID-19'lu hastalarla ilgili poliklinik, servis ve ilgili branş veya branş dışı sağlık çalışanları, hekimler olmak üzere ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini söylemek istiyorum.