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Bakan Koca: Son bir haftada vaka artış hızımız kontrol altına alındı

Sağlık Bakanı Koca, son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızının kontrol altına alındığını söyledi.

Bakan Koca: Son bir haftada vaka artış hızımız kontrol altına alındı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındı. Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik. Samsun'da ise son bir haftada temaslı takiplerimiz 9 saate inmiş oldu." dedi.

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