Bakan Koca: Şu ana kadar test sonucu pozitif çıkan vaka yok

26 Şubat 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan koronavirüs vakası olmadığını açıkladı.

Koca, sınır kapılarında koronavirüse yönelik oluşturulan sahra hastanelerindeki durumu yerinde inceleyeceğini bildirdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Yunanistan'da 1 vakanın bildirilmesi, komşularımızda vakaların artması sebebiyle tedbirlerimizi yoğunlaştırmamız gerekmiştir.

Ülkemizde virüse rastlanmamıştır. Ancak bu güne kadar rastlanmaması, görülmeyeceği anlamına gelmemektedir. Bugün İran sınırı kapılarımızda sahra hastaneleri oluşturup, gelmek isteyen Türk vatandaşlarımız için hazır bulunacaktır.

Özellikle Kum ve Meşet geçmişi olan kişilerin 14 günlük bir karantinada tutulması, bu kentlere uğramayan kişilerin sahra hastanelerde değerlendirmesi yapıp en az 7 gün bekletilmesi şeklinde bir yaklaşım benimsendi.

Tahran'dan ülkemize gelen Türk vatandaşları iki merkezimizde gözetim altına aldık. Şu ana kadar kimsede ateş ve hastalık anlamında bir değişiklik olmadı. Klinik anlamda bir kötüleşmenin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. koronavirüsü taşımadıklarını özellikle söylemek istiyorum.

Şu anda negatif çıkmamaları önümüzdeki dönemde negatif çıkacakları anlamına gelmeyebilir. Bir hafta sonra yapılan teste göre durum yine değerlendirilecek.

Şu ana kadar hiçbir tetkik pozitif çıkmadı. Mesela Niğde'de Pakistanlı iki düzensiz göçmenin tahlil sonuçları negatif çıktı. Eskişehir'de aile merkezine başvuran İranlı vatandaşta bir sorun görülmedi.

(İran'dan getirilen Türk vatandaşları) Şu ana kadar ateş veya hastalık bulgusu anlamında bir farklılık olmadığını özellikle söylemek istiyorum. Tahran'dan ülkemize gelen Türk vatandaşlarını iki merkezimizde gözetim altına aldık. Getirilen 142 kişide hastalık belirtisi yok, test sonuçları negatif çıktı.