Bakan Koca: Sürpriz yok, beklenen sınırdayız

17 Haziran 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor...

Koca, Türkiye'nin koronavirüsten ölümlerde 1 milyon kişi başına 57 vefat ile dünyada 47. sırada yer aldığını bildirdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Ülkemiz 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almaktadır. COVID-19’a bağlı ölümlerde, Avrupa ülkeleri ön sıradadır.

- Ülkemiz, toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2,67 ölüm oranıyla 81'inci sırada yer almaktadır.

- Kara göründü ama deniz hala dalgalı. Kararlı adımlarla ilerlersek dalgalanmalardan korkmayız. Son günlerde vaka sayımızdaki değişmeler bu dalgalanmaların yansımasıdır. Sürpriz yok, beklenen sınırdayız.

- Bilinçli, istikrarlı ve kararlı adımlarla ilerledikçe dalgalardan, dalgalanmalardan korkmayız.

- Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane, en düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis'tir.

- Hastalarımızın hastanede kalma süresi 2,9 güne düştü. Yoğun bakımda geçirilen süre ortalaması ise 18,9 günden 2,7 güne indi.

- Virüsün etkisinde bir azalma henüz yok ama hekimlerin tedavi etme gücünde önemli artış olduğu bir gerçek.

- Son 1 ayda Ankara'daki günlük ortalama vaka sayısı 127 son 15 günde ise 157.