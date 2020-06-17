Bakan Koca: Sürpriz yok, beklenen sınırdayız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki dalgalanmalara ilişkin, "Kara göründü ama deniz hala dalgalı. Kararlı adımlarla ilerlersek dalgalanmalardan korkmayız. Son günlerde vaka sayımızdaki değişmeler bu dalgalanmaların yansımasıdır. Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. " açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor...
Koca, Türkiye'nin koronavirüsten ölümlerde 1 milyon kişi başına 57 vefat ile dünyada 47. sırada yer aldığını bildirdi.
Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- Ülkemiz 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almaktadır. COVID-19’a bağlı ölümlerde, Avrupa ülkeleri ön sıradadır.
- Ülkemiz, toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2,67 ölüm oranıyla 81'inci sırada yer almaktadır.
- Kara göründü ama deniz hala dalgalı. Kararlı adımlarla ilerlersek dalgalanmalardan korkmayız. Son günlerde vaka sayımızdaki değişmeler bu dalgalanmaların yansımasıdır. Sürpriz yok, beklenen sınırdayız.
- Bilinçli, istikrarlı ve kararlı adımlarla ilerledikçe dalgalardan, dalgalanmalardan korkmayız.
- Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane, en düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis'tir.
- Hastalarımızın hastanede kalma süresi 2,9 güne düştü. Yoğun bakımda geçirilen süre ortalaması ise 18,9 günden 2,7 güne indi.
- Virüsün etkisinde bir azalma henüz yok ama hekimlerin tedavi etme gücünde önemli artış olduğu bir gerçek.
- Son 1 ayda Ankara'daki günlük ortalama vaka sayısı 127 son 15 günde ise 157.