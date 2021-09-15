Bakan Koca: Taramada, velilerden mutlaka izin alınacak

Bakan Koca, okullarımızda yapılacak tarama testlerinde velilerimizden izin almadan hiçbir işlem yapılmayacağını belirterek, okullarda yapılacak tarama testlerinde çocuklardan sadece boğazdan örnek alanacağını açıkladı.



Bakan Koca şunları söyledi:



"Okullarımızda yüz yüze eğitimin ilk haftasını yeni okul koşullarına uyum ile geçirdik.

Aldığımız tedbirler ve olası olumsuz olayların yönetimi ile ilgili algoritmalar konusundaki hazırlıklarımız uyum haftasını büyük sorunlarla karşılaşmadan yönetmemizde etkili oldu.

Tarama testleri veli onayı olmadan yapılmayacak

Okullarımızda öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem yapılmayacak. Velilerimiz onay formunda öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır.

En kutsal emanet olan bedenimize kişinin ya da velisinin rızası dışında hiçbir işlem tesis edilmesi mümkün değildir. Konu salgın hastalık bile olsa bu böyledir.

Pazartesinden itibaren iki doz aşı oranlarını paylaşacağız

Birinci doz aşılamada yüksek bir oranda ve kısa sürede aşılama ile önemli bir kazanım elde ettik. Şimdi sıra aşılarımızı tamamlamaya ve ikinci doz aşıları olmaya geldi.

Sizlerle günlük olarak paylaştığımız Türkiye haritası üzerinde illerimizin Birinci Doz Aşılanma Oranlarını gösteren tablomuzu güncelliyor ve aynı haritayı iki doz aşılanma oranları ile paylaşmaya başlıyoruz. Pazartesi gününden itibaren 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız.

Vaka ve kayıplarımız içindeki aşısız oran çok yüksek

Son günlerde kayıplarımızın sayısının yüksek olmasının aşı etkililiği ile ilişkilendirildiğine şahit oluyoruz. Vaka ve kayıplarımız içindeki aşısız oran çok yüksektir. Bu durum aşılar olmasaydı bizi nasıl bir felaketin beklediğinin göstergesidir.

Virüsün kişilere ulaşma yolları kısıtlandıkça erişebildiği kişileri enfekte etmektedir. Topluca bağışıklık kazanmadan bunun önüne geçmek maalesef mümkün değildir. Mevcut vaka ve kayıplarımız aşı olmasaydı çok daha yüksek olabilirdi.

Salgın toplumsal bağışıklıkla son bulacak

Bu durum net şekilde görülebiliyor. Salgın toplumsal bağışıklık sağlanarak son bulacaktır. Bunun için aşı olmak gerek.

Aşı olanların aşısı tamamlanana kadar yani 2. dozdan 14 gün geçtikten sonra korundukları gerçeğini aklımızdan çıkarmayalım.

Tedbirlere toplumsal bağışıklık elde edilene kadar uymak zorundayız. Maske ve mesafe kurallarına temizlikle birleştirerek devam etmek son derece kritik."