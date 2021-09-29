Bakan Koca: Tedbirlerdeki gevşeklik vaka sayılarına yansıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra yapılan açıklamayı, "Son günlerde tedbirlerdeki gevşeklik vaka sayılarına yansıyor. Eski günlerimize daha erken dönmek istiyorsak bugün tedbirlere daha sıkı uymalıyız." mesajıyla paylaştı.



Toplantıdan sonra 'Bakanlığımızın yurt içinde HES kodu uygulaması dışında bir uygulaması yoktur' başlıklı bir açıklama yayınlandı.

Son günlerde tedbirlerdeki gevşeklik vaka sayılarına yansıyor. Eski günlerimize daha erken dönmek istiyorsak bugün tedbirlere daha sıkı uymalıyız. pic.twitter.com/CkTC53EgkE — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 29, 2021