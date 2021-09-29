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Bakan Koca: Tedbirlerdeki gevşeklik vaka sayılarına yansıyor

Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birtakım mecralarda yeni dönemde aşı kartı isteneceği iddiasının doğru olmadığını belirterek bakanlığın HES Kodu dışına bir uygulamasının bulunmadığını belirtti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra yapılan açıklamayı, "Son günlerde tedbirlerdeki gevşeklik vaka sayılarına yansıyor. Eski günlerimize daha erken dönmek istiyorsak bugün tedbirlere daha sıkı uymalıyız." mesajıyla paylaştı.

Toplantıdan sonra 'Bakanlığımızın yurt içinde HES kodu uygulaması dışında bir uygulaması yoktur' başlıklı bir açıklama yayınlandı.

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