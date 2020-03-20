Bakan Koca: Toplam 9 can kaybımız var, hasta sayımız 670’e ulaştı
Sağlık Bakanı Koca, 311 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını, hasta sayısının 670’e, can kaybının da 9'a yükseldiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hastalarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hasta sayımız 670'ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var" ifadelerini kullandı.
Koca'nın açıklaması şu şekilde:
"Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311’i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim"
Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311’i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 20, 2020