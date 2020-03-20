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Bakan Koca: Toplam 9 can kaybımız var, hasta sayımız 670’e ulaştı

Sağlık Bakanı Koca, 311 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını, hasta sayısının 670’e, can kaybının da 9'a yükseldiğini bildirdi.

Bakan Koca: Toplam 9 can kaybımız var, hasta sayımız 670’e ulaştı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hastalarına ilişkin açıklama yaptı. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hasta sayımız 670'ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var" ifadelerini kullandı.

Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311’i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim"

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