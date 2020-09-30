Bakan Koca: Tünelin ucu ve ışık göründü

30 Eylül 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Herkes biliyor ki virüsün son tırmanışından sonra birçok yerde yarı yarıya bir düşüş sağladık. Tünelin ucu ve ışık göründü. Bazıları bu tünelden emek vermeden, konuşarak başarılı çıkmak istiyor.

Unutulmaması gereken, toplumun ortak bir meselesini ele aldığımız, bunu yaparken de toplumun görünen veya çıplak gözle görünmeyen çıkarlarını korumamız gerektiği gerçeğidir.

Aşı için önümüzdeki 2-3 aylık zaman kaldığı da düşünülürse tünelin ucu ve ışık göründü.

Artık dalgalardan, piklerden değil; testten tedaviden bahsediyoruz. Şunu bilmemiz gerekiyor. Her vaka pozitif değildir. Her vaka, hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor.

Ölüm sayıları hakkında ilginç iddialar var. Bu konuda bir tartışma galibiyeti bekleyenlere sesleniyorum, sayısal bir galibiyet arıyorsanız, lütfen ruhaniyeti çiğnemeyin, kayıplarımıza saygı gösterin. Ölüm bildiriminde kullanılan form yeni değildir, 2013'ten beri kullanılmaktadır.

Devletin ve salgınla mücadelenin itibarını zedelemek isteyen, kendi itibarını zedeler. Birinin ölümünü saklamaya imkan yoktur.

Belediyelerin verileri, kendi illerindeki defin sayılarını ortaya koyar. TÜİK verilerinde dağılım, ölen kişilerin ikamet adresine göre yapılmaktadır.

TÜİK verilerine göre, geçen yılın ilk 9 ayında ölüm sayısı 329 bin 274'tür. Yıllık öngörülen yüzde 2,2 artışla bunun şimdi 336 bin 518 olması beklenmektedir. Şu ana kadar COVID-19 kaynaklı ölümler dahil 339 bin 26 ölüm gerçekleşmiştir. Aradaki fark 7 bin 244'tür. COVID-19 kaynaklı tespit edilen ölüm sayısı ise 8 bin 62'dir.

COVID-19 ölümlerinin bulaşıcı hastalık başlığı altında verilmediği açıktır. Bunları sırf bulaşıcı hastalık sebebiyle ölüm diye COVID-19 hanesine yazan varsa yanılıyor.

Ankara'daki hasta sayısı iki haftada yarı yarıya azaldı. Aldığımız tedbirlerle son 10 gün içinde günlük hasta sayısı yüzde 60'a yakın azaldı. İstanbul'da vaka sayısı, yüzde 2,8 oranında düştü.

Salgınla mücadele sürecinde devletimiz, halkının sağlığı kadar ulusal çıkarlarını da korumaktadır. Çünkü bu virüsün saldırısı sadece insan vücuduna değildir. Eğitimedir, hayatın bütün alanlarınadır.

Test sayımızı önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde 200 bin rakamlarına kadar çıkarmak istiyoruz.

Çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağımıza inanıyorum.

Ortalama filyasyon iz sürme süremiz, 13 saate kadar düştü. Ortalama temaslıyı tespit etmemizin süresi 8 saate kadar indi.

Hazırlık ve birinci sınıflardaki eğitimlerde, şu ana kadar ciddi bir sorun yaşamadık.

(Yüz yüze eğitim) Muhtemelen 2'nci sınıflar, 8 ve 12'ler için Bilim Kurulu'nun bir önerisi var. Bunu netleştirip sunmuş olacağız.

Son 24 saate ilişkin veriler

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 98 COVID-19 testi yapıldı, 1391 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 65 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1516 oldu.

Son 24 saatte 1245 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 279 bin 749'a yükseldi.