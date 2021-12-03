Bakan Koca: Türkiye'de Omicron vakası yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de Omicron varyantına rastlanmadığını açıkladı. Bakan Koca, Omicron varyantının daha hızlı bulaşmasına rağmen çok hasta edici özellikte olmadığını bildirdi.

Koca, şu açıklamayı yaptı:

"Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur."