Bakan Koca, Türkiye'deki Delta varyantı vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Merkezi'nde, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığındaki istişare toplantısına katıldı.

Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele ve aşı uygulaması başta olmak üzere Sağlık Bakanlığının çalışmalarını anlatan Koca, milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.

Koca Türkiye'de Delta varyantı tespit edilen kişi sayısının 134 olduğunu açıkladı.

Koca, Delta varyantının, COVID-19’un diğer mutasyonlarına göre yaklaşık yüzde 70 daha hızlı yayıldığını söyledi.

Bakan Koca, “Delta varyantı çok hızlı yayılıyor ama öldürücülüğü daha az.” dedi.