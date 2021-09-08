Bakan Koca üçüncü doz Biontech için tarih verdi

Bilim Kurulu Toplantısının ardından yapılan yazıl açıklamada 'hatırlatma dozu'nun öneminin altı çizilerek, "3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2'den daha azdır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki doz Biontech aşısı olan vatandaşların da ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları belirtildi.

Türkiye'de 6 milyon kişinin hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacağını belirten Bakan Fahrettin Koca, aşı çağrısı yaptı.



İşte Bakanlıktan yapılan açıklama: