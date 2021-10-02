Bakan Koca: Uygulanan toplam aşı dozunda Avrupa'da birinciyiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19’a karşı uygulanan aşı dozunda 110 milyonun geçildiğini belirterek, “Uygulanan toplam aşı dozu sayısında Avrupa’da birinci, dünyada 7. ülkeyiz.” dedi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile Türkiye’de koronavirüse karşı uygulanan aşı dozu sayısına ilişkin bilgi verdi.
Bugün 110 milyon dozun aşıldığını belirten Koca, paylaşımında “COVID-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Avrupa’da birinci, tüm dünyada 7. ülkeyiz! İlk 6 sırada, aşı üreticisi olan yüksek nüfuslu Çin ve ABD ile yine nüfusu yüksek ülkeler var.” ifadelerine yer verdi.
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