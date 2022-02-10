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Bakan Koca: Uzaktan Sağlık Hizmeti hayırlı olsun

Sağlık Bakanı Koca, "Uzaktan Sağlık Hizmeti, gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uzaktan Sağlık Hizmeti (USH) ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Uzaktan Sağlık Hizmeti (USH), gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak. USH hayırlı olsun!

Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek." ifadelerini kullandı.

 

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