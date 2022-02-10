Bakan Koca: Uzaktan Sağlık Hizmeti hayırlı olsun
Sağlık Bakanı Koca, "Uzaktan Sağlık Hizmeti, gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uzaktan Sağlık Hizmeti (USH) ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Koca, "Uzaktan Sağlık Hizmeti (USH), gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak. USH hayırlı olsun!
Uzaktan Sağlık Hizmetini, sadece gerekli bilişim teknoloji alt yapısına sahip, Bakanlıkça ruhsatlı sağlık kuruluşları sunabilecek. Uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara E-REÇETE YAZMAK, RAPOR VERMEK mümkün olacak. USH hayırlı olsun!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 10, 2022
Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek." ifadelerini kullandı.