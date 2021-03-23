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Bakan Koca, vaka oranlarının en çok arttığı illeri paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, geçen hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerin Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan, en çok azalan illerin ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur olduğunu bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart tarihleri arasında vaka oranlarının en çok ve en az arttığı şehirlerin tablosunu paylaştı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir." ifadelerini kullandıç