Bakan Koca, vaka oranlarının en çok arttığı illeri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart tarihleri arasında vaka oranlarının en çok ve en az arttığı şehirlerin tablosunu paylaştı.

Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir. pic.twitter.com/mhum3yKLHo — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2021

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir." ifadelerini kullandıç