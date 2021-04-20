Bakan Koca, vaka sayıları en çok artan ve azalan şehirleri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak." dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından COVID-19 vaka sayılarının en çok arttığı ve azaldığı illeri paylaştı.

100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak. pic.twitter.com/mMsHMT3JEi — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 20, 2021

Koca yaptığı açıklamada, "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak." ifadelerini kullandı.