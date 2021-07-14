Bakan Koca: Vaka sayılarında yükselme eğilimi var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada Türkiye'de son bir haftada vaka sayılarının yükselme eğilimi içinde olduğunu söyledi.

Koca, "Birkaç istisna dışında aşı olma oranı düşük olan illerimizde vaka sayıları bir önceki haftaya oranla birkaç kat yükseliyor.



1. doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısını olanlar 2. dozlarını 4 hafta sonra, BioNTech aşısı olanlar ise 2. dozlarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilir." ifadelerini kullandı.