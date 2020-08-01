Bakan Koca vaka sayısı artan 5 ile dikkat çekti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'deki COVID-19 salgınıyla ilgili güncel verileri paylaştı. 1 Ağustos Cumartesi gününün tablosuna göre 19 kişi hayatını kaybederken 996 yeni vaka tespit edildi.
Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, "Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı" dedi.