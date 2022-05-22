Bakan Koca: Vaka sayısı binin altına inince toplu ulaşımda maske kalkacak

Bakan Koca, şunları ifade etti:

"Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!"

VAKA SAYISI 905

Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 22, 2022

COVID-19 günlük vaka tablosu açıklandı

COVID-19'da bugün 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugün 118 bin 852 test yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı ve 5 kişi hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1019 olarak gerçekleşti.