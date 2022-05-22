Bakan Koca: Vaka sayısı binin altına inince toplu ulaşımda maske kalkacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'da vaka sayılarının 1000'in altına düştüğünü belirterek vaka sayısı 3 gün üst üste binin altına düştüğü zaman toplu ulaşımda maske kullanımının serbest bırakılacağını söyledi.
Bakan Koca, şunları ifade etti:
"Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!"
VAKA SAYISI 905— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 22, 2022
Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!
COVID-19 günlük vaka tablosu açıklandı
COVID-19'da bugün 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugün 118 bin 852 test yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı ve 5 kişi hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1019 olarak gerçekleşti.