Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan şehirleri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan şehirleri paylaştı.

Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat." ifadelerini kullandı.