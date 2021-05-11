Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan şehirleri paylaştı
Bakan Koca, son hafta vaka sayısı en çok azalan şehirlerin, Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının en çok azaldığı illeri paylaştı.
Koca sosyal medya hesabından, "Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak." açıklaması yaptı.
Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak. pic.twitter.com/6ocxHykynk— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 11, 2021