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Bakan Koca vaka sayısının en çok arttığı 5 kenti açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 il Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 il Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale." açıklaması yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca şunları bildirdi:

"Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz."

 

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