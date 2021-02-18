Bakan Koca vaka sayısının en çok arttığı 5 kenti açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 il Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 il Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale." açıklaması yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca şunları bildirdi:
Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz. pic.twitter.com/moxqbBdvV5— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 18, 2021
"Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz."