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Bakan Koca, vaka yoğunluğu artan 10 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Buna göre, Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu ve Tokat'ta vaka yoğunluğu arttı.

Bakan Koca, "21-27 Ağustos arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat. Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli." ifadelerini kullandı. 

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koronavirüs