Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.

5-11 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/1u790E5ics — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 21, 2022

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun." açıklaması yaptı.