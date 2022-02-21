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Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı

Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, 5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun." açıklaması yaptı.

 

 