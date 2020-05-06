Bakan Koca: Virüsle mücadelede ikinci döneme geçtik

06 Mayıs 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Türkiye'miz koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır. Koronavirüsle mücadelemizin ikinci döneminde, yeni dönemin ilk günlerindeyiz. Tedbirlere uymak başarının garantisidir" ifadesini kullandı.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sonuçlar, tanı ve tedavideki başarı, salgını kontrol altına aldığımızın kanıtlarıdır.

Artık salgın yönetiminde güncel politika ve uygulamalarımızda bazı değişikliklere gidebiliriz

Salgın kontrol altına alınmıştır ama virüsle ilgili gerçekler değişmemiştir. Evimiz virüse karşı en güvenli ortam olmaya devam etmektedir.

"Risk devam etmektedir"

Koronavirüs tehdidi ortadan kalkmış değil. Bu, son taşıyıcının izolasyonu ve tedavisi ile mümkündür.

Başlayan yeni dönem bildiğimiz anlamda tipik bir normalleşme dönemi değildir.

Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı ikinci bir dalganın davetçisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük.

'Yeni hayatın normalleri'ni oluşturuyoruz

Bugüne dek her ne kadar 'normale dönüş' ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz. 'Yeni hayatın normalleri'ni oluşturuyoruz.

Bazı kısıtları esnettiğimiz yeni döneme isim vermeyi yararlı buluyoruz. Mücadelemiz için fikir verecek bu isim 'kontrollü sosyal hayat'tır.

Kontrollü sosyal hayatta iki temel kural var. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa maske kullanacağız, ikincisi sosyal mesafeyi ayarlayacağız.

"Test kapasitemizi artıracağız"

Bu yeni dönemde test kapasitemizi düşürmeyeceğiz, artıracağız.

Vakalarımızı erken tespit edeceğiz. Toplu mekanlarda düzenli taramalar yapacağız

En geç cuma itibariyle Ticaret Bakanlığı'mızın maske tavan fiyatıyla ilgili açıklaması olacak.

Eczaneler üzerinden 20-65 yaş için 10 günde bir beşli paket ücretsiz verilmesi şeklinde bir uygulamamız vardı. Bununla ilgili de yaklaşık 40 milyon küsür kişiye mesaj gitti, dağıtım yapıldı. Şu ana kadar dağıtım yapılan maske sayısı bu anlamda 160 milyonu buldu.

"Eskisi gibi herkes istediği gibi AVM'ye gidemeyecek"

65 yaş üstü her büyüğümüze 5'li paket olarak maske gönderilmişti. Pazara kadar serbest alabilmenin de önü açılmış olacak.

Restoranlar, lokantalar, kafeler açılmayacak, böyle bir karar yok. Bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek.

(Kontrollü sosyal hayat) Yeni dönemin kendine has kuralları olacak ve biz artık bu kurallara alışarak yeni bir hayatı devam ettireceğiz.

(Futbol liglerinin başlaması) Federasyon, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi, bundan sonra sorumluluk federasyonundur.

Eskisi gibi herkes istediği gibi AVM'ye gidemeyecek. Belli bir oranın üzerinde kişi içeride olamayacak, bununla ilgili rehberler yayınlanacak

(Remdesivir) Bu ilacı 400 hasta için temin ettik. Önümüzdeki günlerde kullanmayı planladığımız bir ilaç.