Bakan Koca: Virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85'e çıktığını belirterek, virüsün bulaşma yollarının değişmeye başladığını açıkladı.
AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85'e kadar yükseldiğini bildirdi.
Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarının düştüğünü belirtti.
Buna rağmen virüsün bulaşma yollarının değişmeye başladığını vurgulayan Koca, "Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım." ifadesini kullandı.