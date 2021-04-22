Bakan Koca: Yakında Sputnik V aşısına başlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

Vaka sayılarının artış hızı azaldı. Vaka sayılarında hızlı yayılan mutasyonlar sebebiyle hızlı bir tırmanış yaşandı.

Yeni bir mutasyon türü keşfedildi. Ülkemizde henüz bu varyant tespit edilmese de yine hızlı bulaşan bu varyanta karşı da tedbirler alınmıştır.

Tedbirlerin sıkılaşması değerlendirildi.

Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim.

İnaktif aşı adayımız Faz-2 çalışmasını tamamlamak üzere. Mayıs ayı içinde son adım olan Faz-3 aşamasına geçecektir.

Birileri Bilim Kurulumuzu hedef alarak, bilime saygısının olmadığını saldırganca haykırsa da buna siyasi karşılık vererek parçası olmayacağım.